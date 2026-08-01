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«Дети гибли, а он стрелял»: специалист по разведке раскопал тёмное прошлое избившего учёного Зезина. Разбираем версию жены нападавшего

«Дети гибли, а он стрелял»: специалист по разведке раскопал тёмное прошлое избившего учёного Зезина. Разбираем версию жены нападавшего

Северный ГрадЪ Коллаж Царьграда Пока близкие и коллеги оплакивают зверски убитого уральского учёного Никиту Зезина, семейство головорезов, подозреваемых в нападении, пытается выставить себя жертвами «престарелых похитителей детей».

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Комментарии
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Ирина Манацкова
Никто не понял. И разбирать версию этой девки никто не собирается.
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1 м.
ГМ
Галина Матафонова
Хорошо бы директора школы- где учились детки - привлечь к уголовной ответственности-  отсутствие нравственности- смех- уверенность в силе денег- подражание родителям-безграмотность=Поколение растет - забитое - но уверенное в себе  и силе кулаков
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1 м.
Татьяна Пушкарь
Как в былые времена - четвертовать а маленьких ублюдков в дет дома имущество конфисковать
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1 м.