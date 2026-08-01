«Дети гибли, а он стрелял»: специалист по разведке раскопал тёмное прошлое избившего учёного Зезина. Разбираем версию жены нападавшего

Никто не понял. И разбирать версию этой девки никто не собирается.

ГМ

Галина Матафонова

Хорошо бы директора школы- где учились детки - привлечь к уголовной ответственности- отсутствие нравственности- смех- уверенность в силе денег- подражание родителям-безграмотность=Поколение растет - забитое - но уверенное в себе и силе кулаков