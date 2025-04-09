Социальные сети вообще, а блоги конкретно превратились в истинную кладезь сетований и открытий. Сетований о жизненной несправедливости, и открытия именно этим мыслителем единственно верного понимания как жить и куда двигаться.
Не примазывайся к "Пролетариату", рантье!
Комментарии
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Диана Мальгинова
Платошкин - балабол. Слов много, дел нет.
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5 час.
Игорь Кузнецов
Если есть наёмный труд, то эксплуатация "человека человеком" будет всегда. Отсюда "классовая борьба" между работником и работодателем. Но если 100% средств производства будут принадлежать государству (такого не было никогда), то исчезнет эта борьба? Государство - работодатель, но это же управленцы (номенклатура при Сталине). Это они будут перераспределять добавленную стоимость...
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3 час.
СИ
Сергей Иванютин
👍
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1 час.
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