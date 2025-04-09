Не примазывайся к "Пролетариату", рантье!

Игорь Кузнецов

Если есть наёмный труд, то эксплуатация "человека человеком" будет всегда. Отсюда "классовая борьба" между работником и работодателем. Но если 100% средств производства будут принадлежать государству (такого не было никогда), то исчезнет эта борьба? Государство - работодатель, но это же управленцы (номенклатура при Сталине). Это они будут перераспределять добавленную стоимость...