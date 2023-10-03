Полиция Якутии изъяла почти 18 кг золота из незаконного оборота

TASS/Zuma Сотрудники правоохранительных органов в Оймяконском районе Якутии задержали полицейские задержали жителя Амурской области – у него нашли свертки с природным золотом общей стоимостью более 107 миллионов рублей.
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