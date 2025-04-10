Генерала Ивана Попова вернули в строй фактически в статусе штрафника — но он рад и этому

Причины, по которым геройский генерал оказался в опале, известны многим, но публично об этом говорить пока рано Министерство обороны поддержало ходатайство бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерала Ивана Попова об отправке его в зону специальной военной операции (СВО).
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