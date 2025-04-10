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Медвежий угол

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Генерала Ивана Попова вернули в строй фактически в статусе штрафника — но он рад и этому

Генерала Ивана Попова вернули в строй фактически в статусе штрафника — но он рад и этому

Причины, по которым геройский генерал оказался в опале, известны многим, но публично об этом говорить пока рано Министерство обороны поддержало ходатайство бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерала Ивана Попова об отправке его в зону специальной военной операции (СВО).

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Комментарии
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Olga Chuhutina
Не прокленет.  Народ измельчал.
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9 час.
ВТ
Василий Топчий
Или настоящих воров не наказывают? НЕ НАКАЗЫВАЮТ,ОНИ В ЗАКОНЕ.
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8 час.
Татьяна Романова
Обязательно накажет. За Попова, Суровикина, Пригожина, за погибших и замученных мирных и военных. За детей, за женщин, за всех нас, живущих в постоянном страхе. Бог дого ждет, да больно бьет.
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5 час.
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