Генерала Ивана Попова вернули в строй фактически в статусе штрафника — но он рад и этому

Или настоящих воров не наказывают? НЕ НАКАЗЫВАЮТ,ОНИ В ЗАКОНЕ.

Татьяна Романова

Обязательно накажет. За Попова, Суровикина, Пригожина, за погибших и замученных мирных и военных. За детей, за женщин, за всех нас, живущих в постоянном страхе. Бог дого ждет, да больно бьет.