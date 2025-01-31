Россиянам рассказали, какие надбавки к пенсиям им положены в 2025 году

Бывают случаи, когда выплаты не назначают, тогда необходимо обратиться в Социальный фонд России Россияне в 2025 году получат несколько видов доплат к пенсии, которые зависят от нескольких факторов, например, от инвалидности или наличие нетрудоспособных родственников, рассказал ТАСС депутат Госдумы Сергей Гаврилов.