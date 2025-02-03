E1: в Екатеринбурге началась борьба за должность "смотрящего"

Её хотят занять сразу несколько претендентов.Как отмечает Telegram-канал Е1.ru, несмотря на то, что Гия Свердловский продолжает сохранять свое влияние и к нему все еще обращаются для разрешения конфликтов, есть мнение, что он уже отошел от активной деятельности.