Парламентарии предложили закрепить право на жизнь до рождения

Новый законопроект акцентирует внимание на необходимости защиты прав и здоровья детей еще до их рождения, что актуализирует разговор о государственной защите и поддержке детей с самого начала их существования.
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