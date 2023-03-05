Древняя сверхредкая реликвия оказалась нечаянной подделкой. Фрагмент глиняной посуды был случайно обнаружен посетителями национального парка Тель-Лахиш в центральном Израиле — на черепке было самое древнее упоминание о персидском царе Дарии Великом.