Работа или другие занятия в кровати после пробуждения могут приводить к проблемам с засыпанием, рассказал в беседе с RT врач-сомнолог Павел Кудинов.
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