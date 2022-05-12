Устюгов пропустит первый сбор российских лыжников в рамках подготовки к новому сезону

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов пропустит сбор российской команды в Архызе, который начнется 15 мая.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх