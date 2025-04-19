“Эй, детишки, хотите немного Нектарного шторма?”: Epic Games создала пародию на ре...

“Эй, детишки, хотите немного Нектарного шторма?”: Epic Games создала пародию на рекламу 90-х для Fortnite: ReloadEpic Games решила поностальгировать и выкатила рекламу новой карты “Нектарный шторм” для режима Fortnite: Reload в стиле тех самых дурацких роликов из 90-х.