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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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“Эй, детишки, хотите немного Нектарного шторма?”: Epic Games создала пародию на ре...

“Эй, детишки, хотите немного Нектарного шторма?”: Epic Games создала пародию на ре...

“Эй, детишки, хотите немного Нектарного шторма?”: Epic Games создала пародию на рекламу 90-х для Fortnite: ReloadEpic Games решила поностальгировать и выкатила рекламу новой карты “Нектарный шторм” для режима Fortnite: Reload в стиле тех самых дурацких роликов из 90-х.

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