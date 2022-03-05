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Алишер Габдуллин – временный чемпион лиги Octagon  в наилегчайшем весе

В Алматы завершился турнир лиги Octagon, который включил себя два титульных противостояния. В наилегчайшем весе в битве за титул временного чемпиона сошлись два казахстанца Алишер Габдуллин и Досбол Елеген.

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