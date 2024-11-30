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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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СКА обыграл «Амур» – 7:5 и вышел на 3-е место на Западе. Хайруллин набрал 5 (3+2) очков, у хабаровчан хет-трик сделал Гальченюк

Встреча проходила в Хабаровске и завершилась победой гостей со счетом 7:5. В составе армейцев 5 (3+2) очков набрал форвард Марат Хайруллин.

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