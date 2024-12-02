Дональд Трамп спросил мнения Виктора Орбана о войне в Украине

Избранный президент США Дональд Трамп провел несколько телефонных разговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном с тех пор, как он победил на президентских выборах 5 ноября, согласно источникам, на которые ссылается венгерская служба РСЕ/РС.