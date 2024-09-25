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Политика как она есть

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Лавров заявил о запрете Запада на справедливые переговоры Украины с Россией

Лавров заявил о запрете Запада на справедливые переговоры Украины с Россией

Запад не даст Украине пойти на справедливые переговоры с Россией на принципах Устава ООН. О запрете западных стран заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

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