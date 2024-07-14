Экстремальная электроника получает корпусированные микросхемы

Завод «Микрон» (Московская область), крупнейший производитель микроэлектроники, увеличил в 2,4 раза мощности по выпуску корпусированных микросхем для аппаратуры, применяемой в зонах с экстремальными перепадами температур, давления и радиации.
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