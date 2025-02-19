Расследование по авиакатастрофе в Актау завершат до конца года

В ходе брифинга в правительстве Казахстана вице-министр транспорта Талгат Ластаев прокомментировал следствие по авиакатастрофе с самолетом AZAL в Актау, произошедшей в декабре 2024 года, передает inAktau.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии