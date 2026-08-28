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Аргументы и Факты

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Политолог Ухов предупредил о рисках влияния на молодёжь через игры

Политолог Ухов предупредил о рисках влияния на молодёжь через игры

Компьютерные игры с политизированными историческими сюжетами могут использоваться для формирования у молодёжи определённого образа России и её прошлого, считает политолог Илья Ухов, мнение которого приводит «Царьград».

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