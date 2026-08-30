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Неординарные газовые новости

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«Корабли, фотографии и Андромеда». На чем строится новая версия вокруг «Северных потоков»

«Корабли, фотографии и Андромеда». На чем строится новая версия вокруг «Северных потоков»

Российская версия снова появилась в немецкой прессе Почти четыре года после подрыва «Северных потоков» расследование продолжает порождать версии, причем некоторые из них движутся почти по кругу.

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