«Корабли, фотографии и Андромеда». На чем строится новая версия вокруг «Северных потоков»

Российская версия снова появилась в немецкой прессе Почти четыре года после подрыва «Северных потоков» расследование продолжает порождать версии, причем некоторые из них движутся почти по кругу.
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