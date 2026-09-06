Израиль и ОАЭ против Ирана и Турции: тайная война за Судан

На днях издание Africa Intelligence сообщило, что RSF поддерживало секретные контакты на высоком уровне в сфере безопасности и разведки с Израилем еще до начала гражданской войны в 2023 году.
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