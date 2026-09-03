В Геленджике мопед столкнулся с маршруткой: водитель погиб на месте

В Геленджике 2 сентября в 16:30 на улице Кирова столкнулись мопед и пассажирский микроавтобус. В результате погиб один из участников движения.
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