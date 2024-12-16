Ваши и их мрии, или мир реальной политики...

Андрей

Еще до начала СВО.... Западные специалисты "предполагали", что ВС РФ "за две недели" дойдут до западных границ Украины... И пришлось бы России брать на свое довольствие не менее 30 миллионов агрессивно настроенных жителей Украины! Это не считая "поуехавших"! А сегодня, эти 30 миллионов плюс "поуехавшие" находятся на довольствии стран ЕС, что весьма негативно сказывается на экономики этих стран и где весьма негативно к этому относятся местные жители! А если взять эту Украину себе и подсчитать, что, по данным специалистов, понадобится около 70 тысяч полицейских сил для потдержания порядка, не считая ВС РФ, а еще понадобятся миллиарды баксов, на восстановление экономики, содержание школ, больниц и т. д... А это может стать неподьемным для экономики РФ, в чем возможно и состоит план наших "западных портнеров" по уничтожении России! Так может... , ну эту Украину... Пусть ее лучше Европа содержит! В общем, лично я не вижу Украину, вернее какой она будет, после СВО! Главное чтобы у нее нейтральный статус был!