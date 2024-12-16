ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 326 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    Если Рамзан сумеет достать эту мразь, то честь ему и хвала!Бизнес на страдан...
  • Юрий Золотарев
    Всё-о идёт как надо!!Ваши и их мрии, и...
  • Владимир Елкин
    Что поделаешь, если во власть лезут несмышленыши от скоморохов? Толкового депутата с юридическим образованием, ставше...Россия накормит п...

Ваши и их мрии, или мир реальной политики...

Ваши и их мрии, или мир реальной политики...

Одной из важнейших особенностей проведения спецоперации является тот факт, что она проводится не с целью захвата и завоевания каких-либо территорий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
Еще до начала СВО.... Западные специалисты &quot;предполагали&quot;, что ВС РФ &quot;за две недели&quot; дойдут до западных границ Украины... И пришлось бы России брать на свое довольствие не менее 30 миллионов агрессивно настроенных жителей Украины! Это не считая &quot;поуехавших&quot;! А сегодня, эти 30 миллионов плюс &quot;поуехавшие&quot; находятся на довольствии стран ЕС, что весьма негативно сказывается на экономики этих стран и где весьма негативно к этому относятся местные жители! А если взять эту Украину себе и подсчитать, что, по данным специалистов, понадобится около 70 тысяч полицейских сил для потдержания порядка, не считая ВС РФ, а еще понадобятся миллиарды баксов, на восстановление экономики, содержание школ, больниц и т. д... А это может стать неподьемным для экономики РФ, в чем возможно и состоит план наших &quot;западных портнеров&quot; по уничтожении России! Так может... , ну эту Украину... Пусть ее лучше Европа содержит! В общем, лично я не вижу Украину, вернее какой она будет, после СВО!  Главное чтобы у нее нейтральный статус был!
Ответить
2 час.
Eduard
Согласен!
Ответить
2 час.
Юрий Золотарев
Всё-о идёт как надо!!
Ответить
24 мин.

Картина дня

наверх