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Вячеслав Володин предлагает сначала думать, а потом говорить

Вячеслав Володин предлагает сначала думать, а потом говорить

Дилетант о политике Вот все-таки Вячеслав Володин - молодец. Молодец! У него болит душа за наше общество.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Давно пора разогнать это сборище придурков!
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10 час.
Nikolay Zakharov
Дума на то и Дума,что надо думать,Володин прав, что надо думать,потом говорить. А наша Дума выдает себя с головой, что занимается высокооплачиваемой болтовней.
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7 час.
ВМ
Вениамин Мельников
Володин,думай прежде чем сказать , что сказать и кому сказать.
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4 час.

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