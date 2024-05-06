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Для закономерности не хватает третьего. Два этих события фактически подтверждают догадки об атаках в "глубине страны"

Для закономерности не хватает третьего. Два этих события фактически подтверждают догадки об атаках в "глубине страны"

ДМИТРИЙ  МАТВЕЕВ Помните эти обсуждения, когда первые БПЛА атаковали Москву и Петербург? Пока привыкшие во всëм сразу винить власти (а военное руководство это тоже одна из ветвей) не стеснялись в выражениях.

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Комментарии
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sophiavmailru Волкова
Какая рождаемость, если, чтобы вылезти из аварийного дома, купили 2-х комнатную квартиру за 7.5 лямов на 5 этаже старого дома. При кредитной выплате 77 т.р. в течение 30 лет какая рождаемость!!!
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5 час.
Ермолин Юрий
короче смерть хохлам.....
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5 час.
Аким Воземчук
Кредиты для населения ,это преступление перед народом и пока их не приведут в соответствие с зарплатой,никакого повышения рождаемости не произойдет,это верно.Тут с зарплатой 180 тысяч трижды подумаешь,стоит ли влезать в кабалу.Пока не решились,но трое уже бороздят школьную тропу.
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4 час.

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