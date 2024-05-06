Для закономерности не хватает третьего. Два этих события фактически подтверждают догадки об атаках в "глубине страны"

Какая рождаемость, если, чтобы вылезти из аварийного дома, купили 2-х комнатную квартиру за 7.5 лямов на 5 этаже старого дома. При кредитной выплате 77 т.р. в течение 30 лет какая рождаемость!!!

Аким Воземчук

Кредиты для населения ,это преступление перед народом и пока их не приведут в соответствие с зарплатой,никакого повышения рождаемости не произойдет,это верно.Тут с зарплатой 180 тысяч трижды подумаешь,стоит ли влезать в кабалу.Пока не решились,но трое уже бороздят школьную тропу.