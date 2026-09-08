«Российскую трубу заменили танкерами». Но почему Европа теперь следит за погодой в Америке и спросом в Азии

В Бундестаге назвали решение ошибкой Энергетический спор, который еще несколько лет назад вращался вокруг зависимости Европы от российского газа, постепенно меняет направление.
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