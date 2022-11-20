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Валиева, Синицина, Кацалапов, Татьяна Тарасова, Матыцин, Жуков, Третьяк посетили церемонию прощания с Александром Горшковым

На малой спортивной арене «Лужники» в Москве проходит церемония прощания с президентом Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александром Горшковым.

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