Инвестор Виноградов предупредил о рисках покупки аккаунтов онлайн

Инвестор Владимир Виноградов предупредил о рисках покупки готовых аккаунтов в соцсетях. Он отметил, что прежний владелец может восстановить доступ, что опасно для бизнеса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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