Быстрее Porsche. 5 семейных авто, от которых не ожидаешь характера суперкара

«Слиперами» опытные механики прозвали особый класс машин, которые внешне ничем не отличаются от скромных седанов и семейных универсалов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ученые изобрели т...
- С какой скоростью...
- С какой скоростью...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым