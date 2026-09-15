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TRENDYMEN

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Быстрее Porsche. 5 семейных авто, от которых не ожидаешь характера суперкара

Быстрее Porsche. 5 семейных авто, от которых не ожидаешь характера суперкара

«Слиперами» опытные механики прозвали особый класс машин, которые внешне ничем не отличаются от скромных седанов и семейных универсалов.

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