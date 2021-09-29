Третий сезон «Сексуального просвещения» — идеальный финал сериала, который зачем-то продлили

Трагикомедия, пошатнувшая ханжеские табу, радикально подводит черту под подростковой романтикой. «Сексуальное просвещение», Netflix Кадр из сериала Конец света Кровь и краски Мелодраматичность «Сексуального просвещения» никогда не была натужной.