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Третий сезон «Сексуального просвещения» — идеальный финал сериала, который зачем-то продлили

Третий сезон «Сексуального просвещения» — идеальный финал сериала, который зачем-то продлили

Трагикомедия, пошатнувшая ханжеские табу, радикально подводит черту под подростковой романтикой. «Сексуальное просвещение», Netflix Кадр из сериала Конец света  Кровь и краски  Мелодраматичность «Сексуального просвещения» никогда не была натужной.

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