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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Фәнзилә Җәүһәрова: Миләүшә Хәбетдинова халкыбызга Нәкый Исәнбәт архивын кайтара

Фәнзилә Җәүһәрова: Миләүшә Хәбетдинова халкыбызга Нәкый Исәнбәт архивын кайтара

Татарстанның баш фольклорчысы, КФУ доценты, «Татар ядкәрләре» шәхси оешмасы директоры Фәнзилә Җәүһәрова галимә Миләүшә Хәбетдинова язучы, шагыйрь, фольклорчы Нәкый Исәнбәтнең архивын халыкка кайтаруын әйтте.

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