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Смоленск 2.0

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Когда откроется молодежный центр «Пушкинский»?

Когда откроется молодежный центр «Пушкинский»?

На площади 400 квадратных метров расположатся творческие студии, мастерские, коворкинг-зоны и лекторий Молодежный центр «Пушкинский» откроется в Смоленске в ноябре Он будет расположен в доме 7/2 по улице Ленина.

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