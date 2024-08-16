Когда откроется молодежный центр «Пушкинский»?

На площади 400 квадратных метров расположатся творческие студии, мастерские, коворкинг-зоны и лекторий Молодежный центр «Пушкинский» откроется в Смоленске в ноябре Он будет расположен в доме 7/2 по улице Ленина.
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