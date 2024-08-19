На торги выставят редкий гоночный Mercedes-Benz Хуана Мануэля Фанхио

Mercedes-BenzАукционный дом RM Sotheby’s анонсировала один из лотов предстоящих в Штутгарте торгов — на мероприятии в музее Mercedes-Benz с молотка планируют пустить гоночный болид Mercedes-Benz W196 R Streamliner образца 1954 года.
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