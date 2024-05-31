Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по эпидемиологической ситуации с корью являются некорректными и предвзятыми по отношению к России, поскольку в статистике не учитываются мигранты, активно прибывающие в страны Евросоюза (ЕС) в последние годы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии