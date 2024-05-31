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Роспотребнадзор заявил о некорректной оценке ВОЗ данных по эпидситуации с корью

Роспотребнадзор заявил о некорректной оценке ВОЗ данных по эпидситуации с корью

Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по эпидемиологической ситуации с корью являются некорректными и предвзятыми по отношению к России, поскольку в статистике не учитываются мигранты, активно прибывающие в страны Евросоюза (ЕС) в последние годы.

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