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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Реала» самые высокие доходы от рекламы на футболках – 190 млн евро за сезон. «Барса» – 2-я, «ПСЖ», «Сити» и «МЮ» – в топ-5

У «Реала» самые высокие доходы от рекламы на футболках – 190 млн евро за сезон. «Барса» – 2-я, «ПСЖ», «Сити» и «МЮ» – в топ-5

Опубликован рейтинг клубов, получающих наибольшие доходы благодаря рекламе спонсоров на футболках. Лидирует в списке мадридский «Реал» – такие спонсорские сделки приносят ему 190 миллионов евро за сезон.

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