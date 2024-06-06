Ракшин рассказал о судьбе бывшей "Спички", где могут открыть кафе и фуникулер

Правда бизнесмен ни слова не сказал о том, когда это произойдет Известный барнаульский бизнесмен Евгений Ракшин все же намерен заняться реконструкцией памятника архитектуры федерального завода в Барнауле — бывшего сереброплавильного завода и фабрики "Спичка".