Кардиологи назвали позу для сна, которая может навредить сердцу

Одна из самых распространенных поз для сна может создавать дополнительную нагрузку на сердце. Об этом пишет издание Parade со ссылкой на кардиологов, перевод статьи выполнил aif.
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