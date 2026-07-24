США 13-ю ночь подряд атакуют Иран, Трамп не готов останавливать удары

США продолжают наносить удары по Ирану, пытаясь принудить к открытию Ормузского пролива. Вооруженные силы исламской республики и Корпус стражей исламской революции наносят ответные удары по американским объектам на территории соседних стран.
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