Почему Россия не реагирует на пересечение своих «красных линий»

Игорь Кузнецов

Именно так. Вот организовали вторжение в приграничные области России, конечно же нанесли урон нашим гражданам, но сами на этом потеряли уже более 7,5 тыс. военнослужащих, не считая западной техники. А главное - усилились наши удары по инфраструктуре на Украине, пусть теперь что-то заявят об "агрессии" и гуманитарной катастрофе. Нужно готовится к ударам дольнобойных крылатых ракет, наращивать ПВО и определить приоритетные цели в ответ.