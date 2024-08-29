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Почему Россия не реагирует на пересечение своих «красных линий»

Почему Россия не реагирует на пересечение своих «красных линий»

Более года назад стало очевидно, что Украина и Запад совместными усилиями показательно пересекают красные линии Москвы.

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Комментарии
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mikhaylov4mailru
Красные линии похоже уже за Уралом
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14 час.
наталья иваненко
Все эти линии со стороны противника,вот мы и не переступаем
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12 час.
Игорь Кузнецов
Именно так. Вот организовали вторжение в приграничные области России, конечно же нанесли урон нашим гражданам, но сами на этом потеряли уже более 7,5 тыс. военнослужащих, не считая западной техники. А главное - усилились наши удары по инфраструктуре на Украине, пусть теперь что-то заявят об &quot;агрессии&quot; и гуманитарной катастрофе. Нужно готовится к ударам дольнобойных крылатых ракет, наращивать ПВО и определить приоритетные цели в ответ.
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2 час.

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