"До осени не доживет": что происходит в известном месте Владивостока - видео

Жители Владивостока активно обсуждают ситуацию, которая произошла в известном месте отдыха. Очевидцы засняли на видео, как некоторые приморцы очень сильно раскачиваются на гамаках на набережной Второй Речки.
Популярные статьи
- Лучше всех: российский военнослужащий стал самым точным в истории Армейских международных игр
- Руководители высших военно-учебных заведений государств – участников СНГ выступили за расширение научного сотрудничества в формате Содружества
- Российские военнослужащие в Таджикистане провели акцию, приуроченную ко Дню Государственного флага России
Свежие комментарии