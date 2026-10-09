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«Нам нужно ещё сильнее давить на США – у них нет стратегии выхода на мир» – Зе-эксперт

«Нам нужно ещё сильнее давить на США – у них нет стратегии выхода на мир» – Зе-эксперт

США за год предлагали шесть разных мирных планов по Украине – это значит, что у них нет четкой стратегии, соответственно, Киев должен давить на Штаты, заручившись поддержкой Европы.

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