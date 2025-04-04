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Гендиректор свадебного агентства Лейбман оценила налоговый вычет за свадьбу

Генеральный директор свадебного агентства Leybman Wedding Евгения Лейбман оценила идею Госдумы РФ ввести новый вид социального налогового вычета, который бы позволял молодоженам вернуть часть расходов на организацию торжества, но не более 300 тысяч рублей.

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