Ответ на инициативу Путина выдал проигрышную позицию Запада

Реакция стран Запада на мирную инициативу Путина свидетельствует о расколе в НАТО и ЕС @ Валерий Шарифулин/POOL/РИА Новости Tекст: Андрей Резчиков Инициатива Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине вызвала ответ противоборствующей стороны – государств блока НАТО.
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