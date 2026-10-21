21 октября 1981 года, в Японском море на подходе к проливу Босфор Восточный (Владивосток) погибла подводная лодка «С-178».
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Уважения достоин человек, который проявил себя в критический момент с самой лучшей стороны. В годы "холодной войны" о таких случаях подробно не писали, но память следует сохранить чтобы не был бы заброшенным мемориал погибшим морякам «С-178».
А где был старпом во время аварии?
Звание героя должно быть присвоено такому человеку.