Всё о женщинахПолитикаЖенщины чаще мужчин считают себя успешными Читаю исследование онлайн-сервиса SuperJob. Оказывается, женщины чаще мужчин считают себя успешными (62% против 57%).Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad WladНу да, и пост этот тоже написала УСПЕШНАЯ МРАЗЬ, которая за всю жизнь не принесла пользы НИ НА ОДНУ КОПЕЙКУ, но жрет из социальной кормушки ДВУМЯ РУКАМИ И ТРЕМЯ ГОРЛАМИ.Наум НаумовКем женщины себя считают, это их личные игры сами с собой. Отношения к реальности, такие игры не имеют.Комментировать
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