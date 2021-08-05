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Женщины чаще мужчин считают себя успешными

Женщины чаще мужчин считают себя успешными

Читаю исследование онлайн-сервиса SuperJob. Оказывается, женщины чаще мужчин считают себя успешными (62% против 57%).

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Wlad Wlad
Ну да, и пост этот тоже написала УСПЕШНАЯ МРАЗЬ, которая за всю жизнь не принесла пользы НИ НА ОДНУ КОПЕЙКУ, но жрет из социальной кормушки ДВУМЯ РУКАМИ И ТРЕМЯ ГОРЛАМИ.
Наум Наумов
Кем женщины себя считают, это их личные игры сами с собой. Отношения к реальности, такие игры не имеют.

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