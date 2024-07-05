К нам приехал, к нам приехал...

Юрий Николаев

Ну если судить по вчерашнему пресс.подходу, НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИШЛИ. Орбан озвучил бредятину обдолбанного ЗЕ торчка, а Путин АДЕКВАТНЫЕ условия прекращения войны. В общем как приехал, так и уедет. Одно плоховато, проблем он себе в ГЕЙропе нажил по ходу.