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К нам приехал, к нам приехал...

К нам приехал, к нам приехал...

Итак, Виктор Орбан прибыл в Москву! Звучит как начало детектива. Шутка ли: представитель европейской страны (!), которая сейчас председательствует в ЕС (!) прибыл в столицу изолированного-преизолированного государства (!).

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Комментарии
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Юрий Николаев
Ну если судить по вчерашнему пресс.подходу, НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИШЛИ. Орбан озвучил бредятину обдолбанного ЗЕ торчка, а Путин АДЕКВАТНЫЕ условия прекращения войны. В общем как приехал, так и уедет. Одно плоховато, проблем он себе в ГЕЙропе нажил по ходу.
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17 час.
Игорь
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