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Центр «На Сумском»: умерла актриса и певица Роза Калашникова

Центр «На Сумском»: умерла актриса и певица Роза Калашникова

В Москве 17 октября умерла актриса и певица, звезда советских детских фильмов Роза Калашникова. Она была известна по ролям первоклассницы Нины Морозовой из «Чудака из пятого „Б“» и Тани из «Меняю собаку на паровоз».

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