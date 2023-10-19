Центр «На Сумском»: умерла актриса и певица Роза Калашникова

В Москве 17 октября умерла актриса и певица, звезда советских детских фильмов Роза Калашникова. Она была известна по ролям первоклассницы Нины Морозовой из «Чудака из пятого „Б“» и Тани из «Меняю собаку на паровоз».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии