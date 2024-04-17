«Вашингтон» поменял аватар с эмблемой команды на портрет Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» изменил аватар команды на фото российского нападающего Александра Овечкина. В социальной сети Х на новом аватаре запечатлён улыбающийся Овечкин, когда он поздравлял партнёров на скамейке с выходом в плей-офф.
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