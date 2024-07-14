Володин: покушение на Трампа показывает, что США на грани гражданской войны

Соединенные Штаты своей политикой добились того, страна находится на грани гражданской войны. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, комментируя покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа.
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