"Ъ": Путина попросили не обязывать таксистов использовать российские автомобили

Президент Объединения самозанятых России (ОСР) Игорь Жмакин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой не принимать в нынешнем виде рассматриваемый Госдумой проект закона, который обязывает таксопарки и самозанятых водителей такси использовать автомобили только отечественной сборки, пишет газета "Коммерсантъ".