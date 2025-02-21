"Ъ": Путина попросили не обязывать таксистов использовать российские автомобили

Президент Объединения самозанятых России (ОСР) Игорь Жмакин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой не принимать в нынешнем виде рассматриваемый Госдумой проект закона, который обязывает таксопарки и самозанятых водителей такси использовать автомобили только отечественной сборки, пишет газета "Коммерсантъ".
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