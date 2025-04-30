Европейская "зелёная инициатива": кризис энергосети и остановка поездов

Эксперт Игорь Юшков оценил неудачи Европы в «зеленой инициативе», после отключений электричества в Испании, Португалии, Андорре и Франции, подчеркнув проблемы управления возобновляемой энергетикой и необходимости пересмотра энергетической политики.
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